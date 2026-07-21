Чому собаки б’ють задніми лапами після того, як справлять нужду

Собака / © Unsplash

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Якщо ви хоча б раз вигулювали собаку, то, напевно, помічали знайому картину: після того, як тварина сходить у туалет, вона починає енергійно шкребти землю задніми лапами, розкидаючи траву, листя чи ґрунт. Багато господарів вважають це просто звичкою або намагаються швидше відтягнути улюбленця, щоб він не забруднив усе навколо. Насправді ж така поведінка має важливе біологічне пояснення.

Про це розповідає Popular Science з посиланням на ветеринарних фахівців.

Собаки залишають повідомлення одне одному

За словами ветеринарного біхевіориста Університету Пенсильванії Карло Сіракузи, шкрябання землі після туалету — це один зі способів спілкування між собаками.

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Запах сечі чи фекалій уже містить багато інформації про тварину. Однак, коли собака починає дряпати землю, він поширює цей запах на більшу площу та піднімає його в повітря. Ба більше, на землі залишаються видимі сліди, які також можуть помітити інші собаки.

Фактично така поведінка передає одразу два сигнали: запах повідомляє, хто саме був у цьому місці та коли, а сліди на ґрунті слугують додатковою "візуальною міткою".

Як пояснює Сіракуза, для інших собак це своєрідне повідомлення: "Я був тут".

Чому це важливо для собак

Постдокторантка Коледжу ветеринарної медицини Вірджинії та Меріленду Кортні Секстон зазначає, що сеча й екскременти містять величезну кількість інформації.

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Шкрябаючи землю, собака допомагає запаху поширитися на більшу територію. Завдяки цьому інші тварини можуть відчути його навіть на відстані або якщо вітер переносить запах.

Звичка дісталася від вовків

Фахівці вважають, що така поведінка походить від диких предків домашніх собак — вовків.

Для вовчих зграй запахові мітки були способом позначити територію та попередити конкурентів про свою присутність. За такими мітками інші вовки могли визначити, хто залишив запах, що їв і навіть оцінити фізіологічний стан тварини.

Дослідження безпритульних собак також показують, що вони використовують запахові мітки для позначення меж своєї території. Зокрема, наукова робота 2012 року засвідчила, що дряпання землі допомагає тваринам окреслювати межі ділянки та демонструвати суперникам свою присутність.

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Інше дослідження, опубліковане у 2024 році, показало, що самці проявляють більш виражену територіальну поведінку та найактивніше реагують на запах інших самців із сусідніх груп.

Іноді це може бути ознакою тривожності

Карло Сіракуза зазначає, що в окремих випадках надмірне мічення території може бути пов'язане з тривожністю.

Особливо це стосується собак, які живуть у великих містах або часто стикаються з великою кількістю інших тварин. Таким способом вони ніби повідомляють: "Я тут", намагаючись уникнути небажаних конфліктів.

Водночас учений наголошує, що наразі немає досліджень, які б довели, що тривожні собаки дряпають землю частіше за інших.

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Коли варто насторожитися

Зазвичай така поведінка не потребує жодного втручання з боку господаря. Не всі собаки шкребуть землю після кожного туалету, і це вважається нормою.

Звернути увагу варто лише тоді, коли поведінка різко змінюється. Якщо собака, який завжди залишав такі мітки, раптом перестав це робити або почав рухатися скуто, відчуває біль чи скавчить під час випорожнення, це може свідчити про проблеми зі здоров'ям.

Вчені також припускають, що під час шкрябання працюють і пахучі залози, розташовані на лапах собаки. Однак які саме речовини вони виділяють і яку інформацію передають іншим тваринам, дослідники поки що достеменно не з'ясували.

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