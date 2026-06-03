Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

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Хоча ретропетля Меркурія є астрологічним явищем, навколо неї за роки сформувалося чимало прикмет і забобонів. Більшість із них пов’язані зі спілкуванням, подорожами, документами та подіями, які раптово повертають нас до незавершених історій.

Прикмети ретропетлі Меркурія

Якщо в цей період несподівано з’явилася людина з минулого, вважається, що життя дає шанс завершити незакриту історію або зробити важливий висновок.

Знайти річ, яку давно вважали загубленою — до розв’язання давньої проблеми або отримання відповіді на питання, яке давно турбувало.

Випадково натрапити на старі фотографії, листи чи записи — знак того, що настав час переосмислити певний життєвий етап.

Якщо кілька разів поспіль доводиться переносити зустріч чи поїздку, це вважається підказкою не поспішати та ще раз усе перевірити.

Повторення однакових чисел, слів або символів у різних ситуаціях може вказувати на необхідність звернути увагу на важливу тему, яку людина ігнорує.

Повернення до старого захоплення або мрії вважається сприятливим знаком для завершення колись розпочатої справи.

Поширені забобони

Не рекомендується починати важливі справи в день, коли проблема вже кілька разів виникала через непорозуміння або технічні збої.

Вважається небажаним сваритися через старі образи, адже конфлікт може затягнутися надовго.

За народними віруваннями, не варто поспіхом позбуватися старих речей — серед них може опинитися щось справді важливе.

Існує забобон, що куплена під час ретропетлі техніка частіше потребує ремонту або налаштування.

Дехто вірить, що необережно сказані слова в цей час швидко повертаються до того, хто їх вимовив.

Не радять давати обіцянки, у виконанні яких є сумніви, адже обставини можуть несподівано змінитися.

На що звернути увагу

З погляду езотеричних традицій ретропетля Меркурія вважається часом завершення циклів, перегляду рішень і збору досвіду. Тому будь-які повторювані ситуації, зустрічі або спогади сприймаються як підказки, що допомагають краще зрозуміти себе та свої подальші кроки.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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