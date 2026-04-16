"Эпической ярости" мало: США начинают против Ирана новую операцию

Министерство финансов США начинает операцию под названием «Экономическая ярость» против Ирана, чтобы максимизировать экономическое давление.

Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет на брифинге в Пентагоне в четверг, 16 апреля.

Он подчеркнул, что американская военно-морская блокада иранских портов продолжится, поскольку Белый дом «максимизирует экономическое давление», если иранские лидеры «не сделают мудрого выбора».

«Иран может выбрать процветающее будущее, и мы надеемся, что он это сделает ради иранского народа», — подчеркнул Хегсет.

Министр также пригрозил, что американские военные «максимально готовы к возобновлению боевых действий», если Иран не согласится на сделку.

«Столько, сколько нужно, мы будем поддерживать эту успешную блокаду. Но если Иран сделает плохой выбор, то их ждет блокада, и бомбы будут падать на инфраструктуру, энергетику и энергетические ресурсы», — сказал он, назвав блокаду «вежливым путем».

Минфин США накануне подтвердил, что действует агрессивно в рамках операции «Economic Fury» («Экономическая ярость»). Об этом, согласно сообщению ведомства, заявил его глава Скотт Бессент, который рассказал о санкциях против более чем двух десятков физических и юридических лиц из сети иранского нефтяного магната Мохаммада Хоссейна Шамхани.

