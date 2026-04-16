- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 1550
- Время на прочтение
- 2 мин
Мощная вспышка на Солнце: ученые предупредили об угрозе людям
Экстремальная космическая погода способна повлиять не только на технику, но и на поведение людей.
Ученые предупреждают, что мощная солнечная буря может иметь не только технические, но и серьезные социальные последствия — вплоть до панических настроений среди населения, массовых закупок и протестов.
Об этом сообщает Space.com.
Речь идет о так называемой «космической погоде» — явлениях, вызванных активностью Солнца, в частности, солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Они способны нарушать работу спутников, GPS, энергосетей и создавать риски авиации и космических миссий.
В новом отчете британского Совета по научно-техническим исследованиям (STFC) смоделирован самый худший сценарий — событие масштаба исторической бури Каррингтона, встречающейся раз в 100-200 лет. В таком случае последствия могут быть значительно шире технических сбоев.
Панические закупки и дезинформация — новая угроза от солнечных бурь
В частности, исследователи обращают внимание на человеческий фактор. Из-за низкой осведомленности общества о космической погоде резко возрастает риск распространения дезинформации и конспирологических теорий. Это может подорвать доверие к официальным сообщениям и усугубить тревожность.
Отдельно ученые напоминают об эффекте «панических закупок», который уже наблюдался во время пандемии Covid-19. При предупреждениях о возможных перебоях со светом или связью люди могут массово скупать продукты, воду и горючее, создавая искусственный дефицит.
Еще одним риском называют социальное напряжение. Если при масштабных отключениях электроэнергии некоторые регионы получат приоритет в восстановлении, это может вызвать возмущение и даже спровоцировать протесты.
В отчете также упоминается, что экстремальные космические события могут влиять на отдельные группы людей с радикальными или апокалиптическими убеждениями, усиливая опасные реакции.
Эксперты подчеркивают, что последствия таких явлений — это сочетание технических сбоев и человеческого поведения. Поэтому для повышения устойчивости важно не только защищать инфраструктуру, но и повышать осведомленность населения.