Мощная вспышка на Солнце: ученые предупредили об угрозе людям

Космическая погода и риски / © Pixabay

Ученые предупреждают, что мощная солнечная буря может иметь не только технические, но и серьезные социальные последствия — вплоть до панических настроений среди населения, массовых закупок и протестов.

Об этом сообщает Space.com.

Речь идет о так называемой «космической погоде» — явлениях, вызванных активностью Солнца, в частности, солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Они способны нарушать работу спутников, GPS, энергосетей и создавать риски авиации и космических миссий.

В новом отчете британского Совета по научно-техническим исследованиям (STFC) смоделирован самый худший сценарий — событие масштаба исторической бури Каррингтона, встречающейся раз в 100-200 лет. В таком случае последствия могут быть значительно шире технических сбоев.

Панические закупки и дезинформация — новая угроза от солнечных бурь

В частности, исследователи обращают внимание на человеческий фактор. Из-за низкой осведомленности общества о космической погоде резко возрастает риск распространения дезинформации и конспирологических теорий. Это может подорвать доверие к официальным сообщениям и усугубить тревожность.

Отдельно ученые напоминают об эффекте «панических закупок», который уже наблюдался во время пандемии Covid-19. При предупреждениях о возможных перебоях со светом или связью люди могут массово скупать продукты, воду и горючее, создавая искусственный дефицит.

Еще одним риском называют социальное напряжение. Если при масштабных отключениях электроэнергии некоторые регионы получат приоритет в восстановлении, это может вызвать возмущение и даже спровоцировать протесты.

В отчете также упоминается, что экстремальные космические события могут влиять на отдельные группы людей с радикальными или апокалиптическими убеждениями, усиливая опасные реакции.

Эксперты подчеркивают, что последствия таких явлений — это сочетание технических сбоев и человеческого поведения. Поэтому для повышения устойчивости важно не только защищать инфраструктуру, но и повышать осведомленность населения.