Росіяни масовано обстріляли Дніпро / © Олександр Ганжа

Атаку дронами та балістикою пережив цієї ночі Дніпро. Станом на зараз кількість загиблих зросла до трьох осіб. Ще тридцять людей поранені, серед них двоє маленьких дітей. Російське залізяччя летіло по середмістю: розтрощені житлові будинки та офісні будівлі. Було влучання у п'ятиповерхівку. Чотирнадцятеро постраждалих у лікарні, п'ятеро — у тяжкому стані.

Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна від ранку працює на місці атаки.

Обстріл центральної частини Дніпра

Палаючі та розтрощені будівлі — переважно історичні. Ворог вкотре наніс підступні удари по самому серцю Дніпра. Бити безпілотниками окупанти почали ще з вечора, а вже вночі перейшли до нищення цивільної інфраструктури балістикою.

Цілу ніч рятувальники ДСНС розбирали завали та приборкували пожежі. Гасіння вогню на деяких локаціях триває і дотепер.

Одна з серйозно постраждалих будівель — художній музей Дніпра. Саме цього місяця він мав відзначати свою 110-ту річницю. Однак замість святкових приготувань працівники вкотре змушені забивати вікна фанерою, латати дах та посічені уламками стіни.

Що розповіли очевидці

Потрощені десятки квартир у житлових будинках, вибиті сотні вікон. Оселя Михайла розташована на першому поверсі. Хлопець каже: єдине, що у квартирі вціліло — вхідні двері. Сам він дивом не отримав важких травм.

Михайло, мешканець пошкодженого будинку: «Відчув, що важко дихати, прокинувся від того, що на мені вікно лежить. Зразу побіг до своїх друзів, чи всі живі. Вивів усіх з квартири, потім другий вибух».

Тепер хлопець допомагає сусідам розгрібати завали. Тим часом люди стоять у чергах до наметів соцслужб та мобільних груп, аби написати заяви про пошкоджене майно.

Серед потерпілих — пані Ніна. Жінка поранена уламками скла, навіть папка з документами, яку вона тримає в руках, заплямована кров'ю.

«Оно перев'язана була, все повилітало, нема нічого, буду чекати допомоги. Вікно впало ось, на голову. Все побило — і сервант, і посуду, і телевізор», — бідкається жінка.

Сусіди по нещастю додають: їм ще пощастило, адже в сусідній будівлі виникла масштабна пожежа, вона вигоріла вщент.

Трагедія на Нікопольщині

Тяжка ніч була і у Нікопольському районі. Через ворожі обстріли там загинув 37-річний чоловік. Ще двоє людей ушпиталені у тяжкому стані. Терор цивільного населення Дніпропетровщини триває.

