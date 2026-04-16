ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
536
1 хв

РФ знову вгатила дронами по зупинці у великому місті: поранено малюка (фото, відео)

Ворожий удар по Запоріжжю також пошкодив вісім багатоповерхівок.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на Запоріжжя вдень 16 квітня

Наслідки атаки на Запоріжжя вдень 16 квітня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками 16 квітня, поціливши у зупинку громадського транспорту. Внаслідок удару постраждав дворічний хлопчик.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські окупанти посеред дня здійснили атаку на Запоріжжя за допомогою БпЛА.

Унаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту та вісім багатоповерхових будинків, розташованих поруч.

Також повідомляється, що в результаті обстрілу постраждав дворічний хлопчик.

Наразі дитина перебуває під наглядом лікарів.

Наслідки удару по зупинці у Запоріжжі (5 фото)

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, ворог вже не вперше б’є по зупинці громадського транспорту в Запоріжжі. Так, у ніч проти 15 квітня загарбники атакували місто дронами, спрямувавши удар по цивільних об’єктах у центрі міста та житлових кварталах. У середмісті російський БпЛА поцілив у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинула 74-річна продавчиня кіоску. В іншому районі удар припав по автостоянці, де вщент згоріли десятки приватних автівок. Також зафіксовано «приліт» по території одного з підприємств.

