РФ знову вгатила дронами по зупинці у великому місті: поранено малюка (фото, відео)

Наслідки атаки на Запоріжжя вдень 16 квітня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками 16 квітня, поціливши у зупинку громадського транспорту. Внаслідок удару постраждав дворічний хлопчик.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські окупанти посеред дня здійснили атаку на Запоріжжя за допомогою БпЛА.

Реклама

Унаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту та вісім багатоповерхових будинків, розташованих поруч.

Також повідомляється, що в результаті обстрілу постраждав дворічний хлопчик.

Наразі дитина перебуває під наглядом лікарів.

Наслідки удару по зупинці у Запоріжжі

Дата публікації 14:36, 16.04.26

Нагадаємо, ворог вже не вперше б’є по зупинці громадського транспорту в Запоріжжі. Так, у ніч проти 15 квітня загарбники атакували місто дронами, спрямувавши удар по цивільних об’єктах у центрі міста та житлових кварталах. У середмісті російський БпЛА поцілив у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинула 74-річна продавчиня кіоску. В іншому районі удар припав по автостоянці, де вщент згоріли десятки приватних автівок. Також зафіксовано «приліт» по території одного з підприємств.