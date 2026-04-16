Росія знову атакувала Дніпро: двоє загиблих, майже 30 поранених

Нічна атака на Дніпро / © Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 16 квітня Росія знову атакувала Дніпро: двоє загиблих, 27 поранених.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

«Двоє людей загинули, 27 дістали поранень через нічну ворожу атаку на Дніпро. 14 постраждалих в лікарні. П’ятеро з них у важкому стані», — написав він.

Ганжа уточнив, що у постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, акубаротравми.

Нагадаємо, у ніч проти 16 квітня ворог поцілив по житлових кварталах у Дніпрі. Пожежі на кількох локаціях. Пошкоджена пʼятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами може бути людина.