День ангела 17 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 17 апреля, день ангела

Кто празднует день ангела 17 апреля

17 апреля 2026 поздравьте с именинами Ивана, Михаила, Александра, Семена, Федора.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве вежливый, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым, честным.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый, энергичный. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.

Семен — древнееврейское происхождение, означает «услышанный Богом в молитве». В детстве рассудительный, терпеливый. Во взрослом возрасте становится отличным семьянином, чувственным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве женский, робкий. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, общительным.

День ангела 17 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 17 апреля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит покой, силу и уверенность в каждом дне. Желаю здоровья, гармонии и счастливых событий в жизни.

***

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, подсказывает правильные решения и бережет от всех жизненных проблем. Желаю света в душе, тепла в сердце и радости каждый день.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небеса дарят тебе защиту, а твой ангел всегда ведет по пути добра, любви и успеха. Пусть в твоей жизни будет больше счастливых мгновений и искренних людей.

***

С Днем ангела тебя! Пусть твой небесный покровитель всегда держит над тобой свои крылья, оберегая от бед и тревог. Желаю мира, радости, вдохновения и исполнения всех мечтаний.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель каждый день наполняет твою жизнь светом, добром и верой. Желаю тебе крепкого здоровья, счастливой судьбы и искренних людей рядом.