В Киеве простились с погибшим пилотом F-16 Максимом Устименко

В Киеве простились с погибшим пилотом Максимом Устименко. / © ТСН

Реклама

В среду, 3 июля, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялась церемония прощания с подполковником Воздушных сил Украины Максимом Устименко — пилотом F-16, погибшим во время ночной воздушной атаки 29 июня.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

По официальной информации, Устименко выполнял боевую задачу в составе сил ПВО. В ночь на 29 июня, во время масштабной ракетно-дроновой атаки, летчик применил вооружение F-16 и уничтожил семь воздушных целей. Во время боя его самолет был поражен, пилот погиб.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пилота в своем обращении:

"Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и собратьям. Поручил выяснить все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину".

Максим Устименко имел квалификацию лётчика первого класса. Его гибель стала третьей потерей среди пилотов F-16 и четвёртой потерей этого типа самолета за последние месяцы.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Реклама

“НА МАЙДАНІ ПОПРОЩАЛИСЬ ІЗ ЗАГИБЛИМ ПІЛОТОМ F-16 Максимом УСТИМЕНКОМ”.

Ранее сообщалось, что 21 июня во время боевого задания на Сумском направлении погиб младший лейтенант Дмитрий Горнов - командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады.