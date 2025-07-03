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В Киеве простились с погибшим пилотом F-16 Максимом Устименко
Максим Устименко, пилот F-16 Воздушных сил Украины, погиб при отражении масштабной атаки РФ 29 июня. В Киеве прошло прощание.
В среду, 3 июля, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялась церемония прощания с подполковником Воздушных сил Украины Максимом Устименко — пилотом F-16, погибшим во время ночной воздушной атаки 29 июня.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
По официальной информации, Устименко выполнял боевую задачу в составе сил ПВО. В ночь на 29 июня, во время масштабной ракетно-дроновой атаки, летчик применил вооружение F-16 и уничтожил семь воздушных целей. Во время боя его самолет был поражен, пилот погиб.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пилота в своем обращении:
"Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и собратьям. Поручил выяснить все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину".
Максим Устименко имел квалификацию лётчика первого класса. Его гибель стала третьей потерей среди пилотов F-16 и четвёртой потерей этого типа самолета за последние месяцы.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
“НА МАЙДАНІ ПОПРОЩАЛИСЬ ІЗ ЗАГИБЛИМ ПІЛОТОМ F-16 Максимом УСТИМЕНКОМ”.
Ранее сообщалось, что 21 июня во время боевого задания на Сумском направлении погиб младший лейтенант Дмитрий Горнов - командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады.