Украина готовится к производству противопехотных мин: нардеп рассказал детали

Мины / © УНИАН

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Противопехотные мины могут стать ключевым элементом сдерживания врага на фронте. Украина уже готовится к производству таких средств, которые будут выполнять функцию заградительных сооружений.

Об этом сообщил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, для запуска производства достаточно денонсировать Оттавскую конвенцию. В таком случае, по его словам, государство сможет не только изготавливать мины самостоятельно, но и закупать их у стран, которые не присоединились к документу.

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«Сейчас уже идет подготовка к производству таких средств сдерживания в Украине», — отметил Вениславский.

Он добавил, что мины будут выполнять роль заградительных сооружений и сдерживать врага. Их будут размещать с точными картами минных полей — это позволит оперативно очищать территории после завершения боевых действий.

Выход из Оттавской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.

В МИД Украины отметили, что ратифицированная Украиной «Оттавская конвенция», которая запрещает применение противопехотных мин, ограничивает право на самооборону во время противостояния российской агрессии.

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