Україна готується до виробництва протипіхотних мін: нардеп розповів деталі

Міни / © УНІАН

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Протипіхотні міни можуть стати ключовим елементом стримування ворога на фронті. Україна вже готується до виробництва таких засобів, які виконуватимуть функцію загороджувальних споруд.

Про це повідомив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, для запуску виробництва достатньо денонсувати Оттавську конвенцію. У такому разі, за його словами, держава зможе не лише виготовляти міни самостійно, а й закуповувати їх у країн, які не приєдналися до документа.

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«Наразі вже триває підготовка до виробництва таких засобів стримування в Україні», — зазначив Веніславський.

Він додав, що міни виконуватимуть роль загороджувальних споруд і стримуватимуть ворога. Їх розміщуватимуть із точними картами мінних полів — це дозволить оперативно очищувати території після завершення бойових дій.

Вихід з Оттавської конвенції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, який забороняє застосування, накопичення і виробництво протипіхотних мін.

В МЗС України зазначили, що ратифікована Україною «Оттавська конвенція», яка забороняє застосування протипіхотних мін, обмежує право на самооборону під час протистояння російській агресії.

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