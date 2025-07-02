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- Війна
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Україна готується до виробництва протипіхотних мін: нардеп розповів деталі
Україна готується виготовляти протипіхотні міни як засіб стримування армії РФ.
Протипіхотні міни можуть стати ключовим елементом стримування ворога на фронті. Україна вже готується до виробництва таких засобів, які виконуватимуть функцію загороджувальних споруд.
Про це повідомив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
За його словами, для запуску виробництва достатньо денонсувати Оттавську конвенцію. У такому разі, за його словами, держава зможе не лише виготовляти міни самостійно, а й закуповувати їх у країн, які не приєдналися до документа.
«Наразі вже триває підготовка до виробництва таких засобів стримування в Україні», — зазначив Веніславський.
Він додав, що міни виконуватимуть роль загороджувальних споруд і стримуватимуть ворога. Їх розміщуватимуть із точними картами мінних полів — це дозволить оперативно очищувати території після завершення бойових дій.
Вихід з Оттавської конвенції
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, який забороняє застосування, накопичення і виробництво протипіхотних мін.
В МЗС України зазначили, що ратифікована Україною «Оттавська конвенція», яка забороняє застосування протипіхотних мін, обмежує право на самооборону під час протистояння російській агресії.