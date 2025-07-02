Реакція Європи на рішення США про припинення допомоги Україні / © Associated Press

Реклама

На тлі інформації про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила постачання артилерійських снарядів і систем ППО до України, надія деяких європейських союзників на стабільну американську підтримку похитнулася.

Про це пише Bloomberg.

«У Франції президент Еммануель Макрон здивував інших європейських лідерів, зателефонувавши Володимиру Путіну для обговорення ситуації в Ірані. Це сигнал того, що інші геополітичні пріоритети починають впливати на колективні зусилля з ізоляції Кремля», — йдеться у матеріалі.

Реклама

Тим часом дипломатичні ініціативи США щодо закінчення конфлікту виявилися малоефективними, а обіцяні «дробильні санкції» від американського Сенату так і не реалізувалися.

Водночас РФ посилила удари по Україні. Лише 29 червня було випущено 537 дронів, крилатих і балістичних ракет. За даними ООН, за перші п’ять місяців 2025 року в Україні загинуло майже 1000 цивільних, що на 37% більше, ніж торік за той самий період.

Зупиненя постачання артилерійських снарядів і систем ППО: що відомо

У Bloomberg нагадали, що днями, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі, Трамп заявляв про розглядання можливості постачання Україні більшої кількості систем ППО Patriot.

Міністерство оборони заявило 2 липня, що не отримувало жодного офіційного повідомлення про зупинення і не спостерігало жодних змін у графіках постачання озброєння.

Реклама

Міністерство закордонних справ у Києві запросило виконувача обов’язків повіреного у справах США Джона Гінкеля для обговорення співпраці.

«Будь-яка затримка або вагання в підтримці обороноздатності України лише заохочуватимуть агресора продовжувати війну й терор, а не прагнути миру», — йдеться у заяві міністерства.

Водночас, як пише Bloomberg, Білий дім підтвердив повідомлення Politico про зупинення постачань, заявивши, що це сталося після огляду запасів боєприпасів США та побоювань щодо їх вичерпання. Серед озброєння, яке не надаватимуть, є 155-міліметрові артилерійські снаряди, переносні ракети Stinger, батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot і ракети Hellfire, повідомляє Нік Шифрін з PBS Newshour.

«Європейські чиновники були приголомшені цим рішенням, особливо після коментарів Трампа в НАТО, оскільки вони просувають шляхи компенсації скорочення допомоги США, сказав один чиновник, знайомий з обговореннями, на умовах анонімності, оскільки переговори відбуваються за зачиненими дверима», — йдеться у матеріалі.

Реклама

Наразі, як зазначає Bloomberg, європейські союзники чекають на роз’яснення Білого дому щодо цього рішення. Деякі стверджують, що позиція може бути пом’якшена або змінена.

Телефонна дипломатія: навіщо Макрон говорив з Путіним

Хоча союзники Європейського Союзу збільшили постачання допомоги, включно з двома мільйонами боєприпасів, обіцяних Києву цього року, цих зусиль недостатньо. Так, зокрема, каже радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк. Він сказав, що розширення військового виробництва в Європі відбувається «повільно».

До того ж розмова президента Франції Макрона з російським очільником Путіним посилила відчуття розмежування. Французький лідер вперше від 2022 року говорив з Кремлем, щоб домовитися про координацію підходу країн до Ірану та його ядерної програми.

«Цей дзвінок був здійснений для того, щоб переконатися, що Трамп не є єдиним співрозмовником Путіна серед західних держав, оскільки небезпека щодо ядерної програми Тегерана зростає, за словами чиновника, знайомого з думкою Макрона», — йдеться у матеріалі.

Реклама

Макрон повідомив європейських лідерів, а також Зеленського про свої спроби виробити спільний підхід між п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН щодо Ірану. Він запевнив Київ, що Франція підтримуватиме Україну.

Проте європейські лідери залишалися скептично налаштованими щодо доцільності відкриття лінії зв’язку з Кремлем. Розмову Макрона з Путіним розцінили як перемогу Москви.

Хто наступний: чи відбудеться розмова Мерца і Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що двосторонній обмін думками з Путіним малоймовірний. Водночас, за його словами, він відповість на дзвінок кремлівського очільника, якщо зусилля щодо забезпечення припинення вогню принесуть плоди і якщо Україна погодиться на будь-які зобов’язання, заявив він у вівторок в ефірі ARD.

«Тоді ми можемо поговорити. Але нам ще далеко до цього», — сказав Мерц.

Реклама

Нагадаємо, Білий дім заявив, що США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. Рішення нібито ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце».

Читайте також: