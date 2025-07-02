Єрмак прокоментував інформацію про припинення США постачання озброєння

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак / © Getty Images

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на інформацію про нібито припинення постачання озброєння до України від США, зокрема, ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Коментар щодо цього Андрій Єрмак опублікував 2 липня.

«Ми працюємо, менше рефлексуйте на гучні заголовки про оборонку, вагу має лише офіційна інформація», — сказав він.

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Нагадаємо, раніше NBC News із посиланням на двох представників у Конгресі та два джерела, обізнаних з рішенням, а також прессекретарку Білого дому Анну Келлі, повідомили про те, що Сполучені Штати Америки призупиняють постачання Україні партії ракет та боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки.

За словами Келлі, це зроблено тому, що США хочуть «поставити свої інтереси на перше місце».

На тлі цієї інформації МЗС викликало представника США на розмову щодо військової допомоги. А радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк сказав. що постачання тривають на сьогоднішній день.

У Міноборони України заявили, що жодних офіційних повідомлень щодо зупинення чи перегляду графіків постачання оборонної допомоги зі США не надходило.

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