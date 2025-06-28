Трамп не виключає постачання ракет Patriot до України (відео)

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп неоднозначно відповів щодо виряджання ракет Patriot в Україну.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.

Репортер зокрема запитав: “Ви розглядаєте можливість відряджання ракет Patriot в Україну? Ви вже прийняли рішення щодо цього?”

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“Можливо”, - відповів американський президент.

© ТСН

Нагадаємо, директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський заявив, що Україна може отримати від США системи протиповітряної оборони Patriot, якщо Іран більше не загрожуватиме Ізраїлю та американським базам на Близькому Сході.

Якщо ситуація в Ірані затягнеться, отримання Україною цих систем протиповітряної оборони буде малоймовірним.

Також після саміту НАТО в Гаазі Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

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