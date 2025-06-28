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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп не исключает поставку ракет Patriot в Украину (видео)

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос о возможной передаче ракет Patriot Украине, оставив простор для интерпретаций.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп неоднозначно ответил о разрядке ракет Patriot в Украину .

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Репортер в частности спросил: "Вы рассматриваете возможность командировки ракет Patriot в Украину? Вы уже приняли решение по этому поводу?"

"Возможно", - ответил американский президент.

© ТСН

Напомним, директор по коммуникациям при Украинском конгрессном комитете Америки Андрей Добрянский заявил, что Украина может получить от США системы противовоздушной обороны Patriot , если Иран больше не будет угрожать Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Если ситуация в Иране затянется, получение Украиной этих систем противовоздушной обороны будет маловероятным.

Также после саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

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