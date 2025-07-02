Армия РФ прорывается / © Associated Press

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За последнюю неделю ситуация вокруг села Каменское значительно усложнилась. Противник добился успехов в продвижении, прорвав оборону в центре населенного пункта и пытаясь закрепиться в его северной части. Также враг скапливает силы в юго-западной части села. В то же время Силам обороны удается эффективнее работать по российским штурмовым группам в юго-восточной части населенного пункта.

Об этом сообщает DeepState.

Накопление врага в этом районе наблюдалось заблаговременно. Несмотря на это, противнику удалось прорвать оборонительные порядки украинских войск и зайти в центр села. Последняя неделя отмечена активным давлением со стороны оккупантов, которые занимали позиции украинских бойцов.

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Следует отметить, что активность врага была заметна здесь и раньше — они искали слабые места, штурмовали малыми пехотными группами. Однако в последнее время эта активность значительно увеличилась и стала более острой.

Отдельно отмечается необходимость пересмотра использования и обеспечения подразделений ТРО, а также наиболее вопиющая проблема современности — неправдивые доклады, которые продолжают усложнять и без того тяжелую ситуацию на фронте.

РФ прорвала оборону возле Каменского / © t.me/DeepStateUA

Цели врага и особенности местности

Что касается целей российских войск в этом районе, то в самом Каменском они считаются малоперспективными. Даже захват высот за селом не принесет глобальных стратегических преимуществ. Местность обладает значительными перепадами высот, что является серьезным испытанием для пехоты, особенно в условиях активной работы дронов.

Прежде всего Россия реализует свою самую распространенную тактику — продвигаться там, где находит слабое место, и развивать этот успех. Если говорить о более масштабных планах, то они состоят в уменьшении дистанции до города Запорожья, однако это расстояние пока еще достаточно значительное.

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Силы обороны пытаются наносить максимальный ущерб врагу в этом районе. Это хорошая возможность для этой местности, и украинские пилоты сейчас активно этим пользуются. Главное — обеспечить необходимую оснастку. Карта в районе Каменского будет обновлена в соответствии с изменениями.

Напомним, российские войска активизировали боевые действия в селе Каменское Запорожской области. Захват этого населенного пункта может открыть врагу путь на Запорожье.

Каменское расположено вдоль реки Янчекрак, на берегу бывшего Каховского водохранилища, где раньше проходили ротации миссии МАГАТЭ.