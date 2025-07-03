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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Рух на кордоні з Румунією обмежать: в ДПСУ назвали причину

Обмеження руху авто на пункті пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» триватиме до вересня.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй»

Пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй»

Від 7 липня 2025 року у пункті пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» на кордоні України з Румунією тимчасово обмежать оформлення транспортних засобів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Обмеження діятимуть у будні дні з 9:00 до 15:00. Причина — ремонт мосту через річку Тиса, який триватиме орієнтовно до 3 вересня. Пішохідний рух через пункт пропуску залишається без змін.

«Просимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок», — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, нарізі пасажиропотік став збалансованим: кількість тих, хто в’їжджає, і тих, хто виїжджає, майже однакова. Найбільше навантаження спостерігається на кордоні з Польщею, зокрема у пункті пропуску «Шегині», де триває реконструкція смуг руху. Через це українців просять тимчасово обирати інші напрямки.

Раніше ми писали, що на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт «Велика Паладь — Нодьгодош». Він здатен щороку обслуговувати понад 70 тисяч авто та 220 тисяч пішоходів.

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