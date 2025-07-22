Проникнення росіян до Покровська: у ЗМІ дізналися, що кажуть військові

Покровськ. / © ТСН.ua

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Військові, які працюють у Покровську Донецької області, підтверджують факт проникнення росіян до міста. Наразі триває ліквідація диверсійних груп окупантів.

Про це повідомили джерела “Української правди”.

“За даними військовослужбовців, з якими спілкувалося видання, перші групи російської піхоти в Покровську зафіксували ще п’ять днів тому – 17 липня”, - наголошує медіа.

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Проникнення диверсантів до Покровська

Аналітичний проєкт Deep State повідомив, що у Покровську "триває ліквідація диверсійних груп" окупантів. За їхньою інформацією, загарбники проникли до міста, де прагунть закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України.

"Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу", – наголосили у DeepState.

Зазначається, з боку Сил оборони України є втрати. Також аналітики проєкту підкреслили, що у Мережі вже є відео, як військові Сил Оборони потрапляють у засідку на розі вулиць Шевченка та Захисників України.

Дата публікації 21:52, 21.07.25 Кількість переглядів 279 Засідка на Сили оборони у Покровську