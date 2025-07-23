Суд в Гааге отменил арест активов «Газпрома» в Нидерландах

Суд снял арест активов "Газпрома" / © Associated Press

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Голландский суд в Гааге отменил арест находившихся на территории Нидерландов активов российской энергетической компании «Газпром».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

В документе отмечено, что арест противоречит принципу государственного иммунитета, согласно которому имущество иностранного государства не может быть подвергнуто аресту без его согласия.

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Под арест ранее попали акции «Газпрома» в двух совместных предприятиях — Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects BV Арест был наложен в рамках дел, инициированных украинскими компаниями «Славутич-Инвест» и «Жатва», которые требовали компенсации за ущерб, нанесенный в результате полномасштаба.

Однако суд постановил, что эти активы принадлежат структуре, связанной с государственным органом другой страны, а следовательно, имеют государственный иммунитет.

«Суд пришел к выводу, что активы не могут быть арестованы, поскольку принадлежат или связаны с иностранным государством. Следовательно, юрисдикция Нидерландов не распространяется на рассмотрение таких дел», — говорится в решении.

Таким образом, арест активов «Газпрома» в Нидерландах отменен.

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