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Справу Чернишова не будуть забирати у САП — Генпрокурор
Генеральний прокурор Руслан Кравченко запевнив, що не забиратиме у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури справу щодо колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, попри зміни в законодавстві.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не має наміру забирати у САП кримінальне провадження щодо ексвіцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова.
Про це він повідомив під час брифінгу 22 липня, передає Укрінформ.
«Деякі відомі журналісти заявили, коли я іще не прийшов на цю посаду, що нового генерального призначили для того, щоб він забрав справу Чернишова. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін (Закону про зменшення повноважень НАБУ і САП — ред.) справу Чернишова я не заберу. Як розслідування буде, так і буде. Я подивлюся, як вони закінчать і як потім прокурори САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення, до вироку», — сказав Кравченко.
Він також наголосив, що особисто відвідає судове засідання у цій справі, щоби підкреслити важливість її об’єктивного розгляду.
«Я і сам піду в суд по Чернишову. Адже вважаю, що прокурори повинні ходити до суду — підтримати державне обвинувачення щодо резонансних справ: як окружні прокурори, так і обласні. Це наша робота», — додав генеральний прокурор.
Раніше повідомлялося, що Кирило Буданов на тлі протестів проти закону щодо НАБУ сказав, що саме може врятувати Україну в цій ситуації.
Ми раніше інформували, що 22 липня, Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.