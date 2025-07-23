Доходи РФ від енергоносіїв суттєво впадуть / © Associated Press

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Доходи Росії від експорту нафти і газу в липні 2025 року можуть скоротитися на приблизно 37% порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що сума нафтогазових надходжень РФ за місяць складе близько 680 мільярдів рублів (приблизно 8,66 мільярда доларів). Основною причиною зниження називається здешевлення нафти, що вже відчутно впливає на наповнення російського бюджету.

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Особливо чутливим це падіння є з огляду на суттєве збільшення витрат на оборону та внутрішню безпеку після початку повномасштабної агресії проти України.

Видання також зауважує, що середня ціна російської нафти в рублевому еквіваленті залишається нижчою за орієнтир, який закладено у федеральному бюджеті на 2025 рік.

Крім того, за період січень — липень цього року сукупні доходи Росії від продажу нафти й газу можуть скоротитися на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. За оцінками аналітиків, ця сума становитиме близько 5,4 трильйона рублів (приблизно 68,95 мільярда доларів).

Раніше повідомлялося, що чиновники РФ продовжують хибно стверджувати, що нібито санкції не впливають на російську економіку.

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Ми раніше інформували, що країни Європейського Союзу погодили 18-й пакет санкцій проти агресорки Росії.