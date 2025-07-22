Китай грає у довгу: як Пекін маніпулює Росією через війну в Україні

Китай та Росія / © Associated Press

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Війна Росії проти України не лише змінила геополітичний ландшафт, а й відкрила нові можливості для посилення впливу Китаю на Росію.

Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ексклюзивному інтерв’ю для OBOZ.UA.

«Китай зацікавлений не в сильній Росії, а у слабкій, якою легко маніпулювати», — наголошує Огризко. Прикладом цього є стан російської вугільної промисловості, яка стрімко занепадає: шахти закриваються, а Китай, який міг би викупити ці ресурси, не поспішає цього робити. За словами експерта, Пекін чекає на можливість скупити цю галузь за безцінь і потім використовувати її як власну.

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Ця стратегія нагадує ту, яку сама Росія застосовувала до України, намагаючись захопити наші промислові потужності. Тепер Китай застосовує подібний сценарій стосовно Росії.

Щодо перспектив закінчення війни, Огризко вказує: «Китай не зацікавлений ні у перемозі Росії, ні у її поразці». Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що «не допустять поразки Росії», проте не висловив підтримку її перемозі. Для Китаю вигідна саме війна як тривалий процес із контрольованою нестабільністю.

Таким чином, війна в Україні стає інструментом для Китаю, який використовує конфлікт, щоб послабити Росію і зміцнити свій економічний вплив у регіоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо російської агресії в Україні вичерпано. За його словами, Володимир Путін отримав чіткий сигнал: війна має завершитися впродовж 50 днів, інакше Кремль зіткнеться з новим пакетом санкцій з боку США.

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Втім, аналітики зазначають, що ці погрози радше є формою політичного тиску, ніж реальними кроками. Адже частка російського експорту до США становить лише 0,65% від загального обсягу, тож прямі обмеження матимуть обмежений ефект. Справжнім викликом для Москви можуть стати вторинні санкції — у разі, якщо Вашингтон вирішить обмежити торгівлю з державами, які закуповують російську нафту. Це потенційно вдарить по Китаю, Індії, Туреччині та іншим стратегічним партнерам Кремля.

У конфлікт активно втягується і Китай. Офіційний Пекін виступив проти односторонніх санкцій і публічно підтримав Росію, зокрема — постачаючи товари подвійного призначення, а ймовірно, і військову техніку. За оцінками НАТО, на боці РФ уже воюють китайські найманці.

Хоча формального військово-політичного союзу між Росією і Китаєм немає, вплив Пекіна на Москву зростає. Китай нав’язує свої правила гри, фінансує проросійські уряди в Азії, Африці та Латинській Америці. На думку деяких експертів, Росія дедалі більше перетворюється на васала Китаю, тоді як Сі Цзіньпін стратегічно вибудовує нову модель глобального впливу.