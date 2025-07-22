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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Змова Обами": у Конгресі заговорили про допит експрезидента через справу Трампа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Барака Обаму можуть викликати до Конгресу через звинувачення у змові з розвідкою для дискредитації Дональда Трампа під час виборів 2016 року.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Барак Обама

Барак Обама / © Associated Press

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не виключає, що Конгрес може викликати колишнього президента Барака Обаму для дачі свідчень у справі про ймовірну змову з американськими спецслужбами під час виборів 2016 року.

Про це повідомляє Breitbart.

За словами Джонсона, йдеться про спробу пов’язати тодішнього кандидата Дональда Трампа з Росією та підірвати його кампанію.

“Ми зобов’язані йти за правдою, куди б вона не привела”, — заявив Джонсон в інтерв’ю журналісту Девіду Броді. Він наголосив, що дії представників адміністрації Обами могли бути прикладом “політичної змови”, метою якої було знищити опонента з іншої партії.

“Якщо Обамі це неприємно, значить, не варто було цим займатися — а, схоже, саме це й сталося”, — додав він.

Тему розвинула директорка Національної розвідки Тулсі Габбард, яка минулого тижня заявила, що має у розпорядженні документи, які, за її словами, підтверджують причетність Обами до спроб підриву легітимності обрання Трампа. За її словами, йдеться про “зрадницьку змову”, організовану високопосадовцями з метою “багаторічного перевороту”.

“Це було кричуще зловживання владою, яке загрожує самій основі нашої республіки”, — сказала Габбард. Вона також стверджує, що адміністрація Обами сфабрикувала й політизувала розвіддані, щоб закласти підґрунтя для хибних звинувачень у втручанні Росії на користь Трампа.

За її словами, понад 100 документів, оприлюднених у п’ятницю, вказують на те, що змову координував Обама за кілька тижнів до завершення президентського терміну. “Це не питання партій — це питання про майбутнє нашої демократичної системи”, — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп закликав Барака Обаму “найняти адвоката” після публікації документів, які, за версією адміністрації Трампа, підтверджують участь Обами в політизації розслідування про зв’язки з Росією.

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