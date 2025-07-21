Трамп натякнув на арешт Обами після публікації розвідданих

Дональд Трамп і Барак Обама / © Reuters

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Президент Дональд Трамп опублікував змонтоване штучним інтелектом відео, на якому зображено арешт Барака Обами. У дописі він порадив своєму попереднику “найняти адвоката” — це стало відповіддю на розсекречення документів, які, за словами Трампа, доводять причетність адміністрації Обами до “російської містифікації”.

Про це пише Daily Mail.

Сфабриковане за допомогою штучного інтелекту зображення поліцейських чиновників адміністрації Обами та колишнього президента. / © Daily Mail

Відео створив акаунт, пов’язаний із рухом MAGA. На ньому Обаму показано в помаранчевому тюремному одязі з підписом “Ніхто не вищий за закон”. У кадрі також фігурують колишні високопосадовці — Джеймс Комі, Сьюзан Райс, Джон Бреннан — із написами, що натякають на кримінальне переслідування. В окремому ролику з’являється фігура смерті з косою, яка говорить про “найбільший політичний обман в історії США” — нібито спробу делегітимізувати перемогу Трампа на виборах 2016 року.

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Минулого тижня американська розвідка оприлюднила доповідь, в якій стверджується, що адміністрація Обами була поінформована про відсутність російського впливу на результати виборів 2016 року, але нібито свідомо не розкрила ці дані, щоб завдати репутаційної шкоди Трампу.

Трамп і союзники поширюють версію, що розвідку було використано адміністрацією Обами, щоб “підірвати” новообраного президента. Цю тезу підкріплює директорка Нацрозвідки Тулсі Габбард, яка оприлюднила серію документів з останніх тижнів правління Обами. Вона заявила в інтерв’ю Fox News, що “розвіддані були сфабриковані” і що це був “м’який переворот”.

Сенатор-демократ Марк Уорнер розкритикував дії Габбард, заявивши, що вона “використовує свою посаду для просування змов”. Сам Барак Обама на закиди Трампа не відповів.