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Трамп намекнул на арест Обамы после публикации разведданных
Дональд Трамп призвал Барака Обаму "нанять адвоката" после публикации документов, которые, по версии администрации Трампа, подтверждают участие Обамы в политизации расследования о связях с Россией.
Президент Дональд Трамп опубликовал смонтированное искусственным интеллектом видео, на котором изображен арест Барака Обамы. В сообщении он посоветовал своему предшественнику "нанять адвоката" - это стало ответом на рассекречивание документов, которые, по словам Трампа, доказывают причастность администрации Обамы к "российской мистификации".
Об этом пишет Daily Mail.
Видео создал аккаунт, связанный с движением MAGA. На нем Обама показана в оранжевой тюремной одежде с подписью "Никто не выше закона". В кадре также фигурируют бывшие чиновники — Джеймс Коми, Сьюзан Райс, Джон Бреннан — с надписями, которые намекают на уголовное преследование. В отдельном ролике появляется фигура смерти с косой, которая говорит о "наибольшем политическом обмане в истории США" - якобы попытке делегитимизировать победу Трампа на выборах 2016 года.
На прошлой неделе американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что администрация Обамы была проинформирована об отсутствии российского влияния на результаты выборов 2016 года, но якобы сознательно не раскрыла эти данные, чтобы нанести репутационный ущерб Трампу.
Трамп и союзники распространяют версию, что разведка была использована администрацией Обамы, чтобы "взорвать" новоизбранного президента. Этот тезис подкрепляет директор Нацразведки Тулси Габбард, обнародовавшая серию документов с последних недель правления Обамы. Она заявила в интервью Fox News, что "разведданные были сфабрикованы" и что это был "мягкий переворот".
Сенатор-демократ Марк Уорнер раскритиковал действия Габбарда, заявив, что она "использует свой пост для продвижения заговоров". Сам Барак Обама на упреки Трампа не ответил.