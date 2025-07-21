Трамп намекнул на арест Обамы после публикации разведданных

Дональд Трамп и Барак Обама / © Reuters

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Президент Дональд Трамп опубликовал смонтированное искусственным интеллектом видео, на котором изображен арест Барака Обамы. В сообщении он посоветовал своему предшественнику "нанять адвоката" - это стало ответом на рассекречивание документов, которые, по словам Трампа, доказывают причастность администрации Обамы к "российской мистификации".

Об этом пишет Daily Mail.

Сфабрикованное с помощью искусственного интеллекта изображение полицейских чиновников администрации Обамы и бывшего президента. / © Daily Mail

Видео создал аккаунт, связанный с движением MAGA. На нем Обама показана в оранжевой тюремной одежде с подписью "Никто не выше закона". В кадре также фигурируют бывшие чиновники — Джеймс Коми, Сьюзан Райс, Джон Бреннан — с надписями, которые намекают на уголовное преследование. В отдельном ролике появляется фигура смерти с косой, которая говорит о "наибольшем политическом обмане в истории США" - якобы попытке делегитимизировать победу Трампа на выборах 2016 года.

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На прошлой неделе американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что администрация Обамы была проинформирована об отсутствии российского влияния на результаты выборов 2016 года, но якобы сознательно не раскрыла эти данные, чтобы нанести репутационный ущерб Трампу.

Трамп и союзники распространяют версию, что разведка была использована администрацией Обамы, чтобы "взорвать" новоизбранного президента. Этот тезис подкрепляет директор Нацразведки Тулси Габбард, обнародовавшая серию документов с последних недель правления Обамы. Она заявила в интервью Fox News, что "разведданные были сфабрикованы" и что это был "мягкий переворот".

Сенатор-демократ Марк Уорнер раскритиковал действия Габбарда, заявив, что она "использует свой пост для продвижения заговоров". Сам Барак Обама на упреки Трампа не ответил.