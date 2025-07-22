Атака на хімзавод у Росії: в РНБО розповіли, чим він важливий

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

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У Росії було атаковано Новокуйбишевську нафтохімічну компанію — одне з найбільших підприємств, яке забезпечує оборонно-промисловий комплекс країни критично важливою хімією.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Підприємство спеціалізувалося на виготовленні компонентів для вибухових речовин: бензолу, фенолу, ацетону, альфаметилстиролу, синтетичного етилового спирту та пара-трет-бутилфенолу.

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Саме ці речовини використовуються при виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших вибухівок, що входять до складу артилерійських снарядів, авіабомб, касетних боєприпасів і ракет.

Щорічно підприємство переробляло до мільйона тонн сировини, відіграючи ключову роль у функціонуванні військово-промислового комплексу РФ. Атака на завод є вагомим кроком у послабленні логістичного й технічного забезпечення армії противника.

Нагадаємо, у ніч проти 22 липня безпілотники атакували підприємство АТ «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія», розташоване в Самарській області РФ. У соцмережах з’явилися кадри з місця події, на яких видно політ дронів та спроби збити їх вогнем.

Завод, який став ціллю атаки, є одним із ключових виробників у сфері газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу не лише в Росії, а й у Східній Європі. Інформація про масштаби пошкоджень поки що відсутня.

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