Син Байдена розкрив справжню причину провального виступу батька на дебатах

Експрезидент США Джо Байден / © Associated Press

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Син експрезидента США Джо Байдена Гантер вважає, що причинами невдалого виступу його батька на передвиборчих теледебатах із Дональдом Трампом стали фізичне виснаження та дія снодійного препарату. Саме цей виступ, за загальною оцінкою, став переломним і змусив демократа зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Про це повідомляє Reuters.

У розмові з блогером Ендрю Каллагеном Гантер Байден заявив, що точно знає, що сталося з його батьком того вечора. Він зазначив, що Джо Байден зазнав надмірного навантаження через безперервні подорожі: «Фактично міг тричі облетіти Землю».

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«Йому 81 рік, він втомлений як собака. Йому дали Ambien, щоб він заснув, а потім він вийшов на сцену, виглядав як олень у світлі фар», — сказав Гантер.

Ambien — це лікарський засіб, який зазвичай використовується для короткотермінового лікування безсоння.

Видання також нагадало, що перед дебатами Байден проводив підготовку у заміській президентській резиденції Кемп-Девід, де кілька днів працював разом із радниками. Втім, перед цим він устиг здійснити дві поїздки до Європи, а також побував на заході США, де тривав активний збір коштів на передвиборчу кампанію.

Самі дебати стали для тодішнього президента США тяжким випробуванням. Протягом виступу Байден неодноразово губив нитку думки, що викликало хвилю занепокоєння серед виборців-демократів і спонукало низку впливових осіб у партії закликати його знятися з перегонів 2024 року. Зрештою Байден офіційно відмовився балотуватися на другий термін, а його місце у президентських перегонах посіла Камала Гарріс.

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Нагадаємо, 2024 року Байден визнав поганий виступ на дебатах із Трампом. Він сказав: «Я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду».

До слова, у травні 2025 року у Байдена діагностували агресивну форму раку простати.