Астрологический прогноз на 23 июля

Лотос / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни.

Символ дня: лотос.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

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За какую часть тела отвечает: органы зрения.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны и непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и злаков.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: в саду нельзя ничего рвать, ломать и спиливать.

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской — любовной и домашней — магии.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации они не несут — не стоит принимать их сюжет близко к сердцу.

Табу дня: нельзя перенапрягать зрение.

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Цитата дня: «Краски, как черты лица, следуют за изменением эмоций» (Пабло Пикассо).

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