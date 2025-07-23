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Астрологический прогноз на 23 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: органы зрения.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны и непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и злаков.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: в саду нельзя ничего рвать, ломать и спиливать.
Магия и мистика дня: день благоприятен для женской — любовной и домашней — магии.
Сны дня: сны нынешней ночи важной информации они не несут — не стоит принимать их сюжет близко к сердцу.
Табу дня: нельзя перенапрягать зрение.
Цитата дня: «Краски, как черты лица, следуют за изменением эмоций» (Пабло Пикассо).
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