ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Час на прочитання
1 хв

США ведуть переговори про передачу Україні Patriot — ЗМІ

Сполучені Штати ведуть переговори з низкою союзників щодо можливості передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Patriot

Patriot / © Getty Images

США працюють над розширенням можливостей України з протиповітряної оборони, зокрема через потенційне постачання додаткових систем Patriot. Переговори із залученням кількох країн наразі тривають.

Про це Суспільному повідомило джерело в американському уряді на умовах анонімності.

«Це будуть окремі угоди з окремими країнами», — заявив високопосадовець.

За його словами, Міністерство оборони США веде перемовини з низкою держав щодо двосторонніх угод, які можуть передбачати передачу Україні систем Patriot американського виробництва. Йдеться не про одну загальну ініціативу, а про кілька окремих домовленостей із союзниками.

Водночас співрозмовник не назвав точну кількість країн, які беруть участь у перемовинах, а також не уточнив потенційні терміни постачання чи реалізації угод.

«Поки що немає конкретних термінів чи дедлайну», — зазначив представник американської адміністрації.

За його словами, переговори тривають, і мета — з’ясувати, хто і що може надати Україні для посилення її повітряної безпеки.

У відповідь на уточнюючі запитання щодо анонсованих раніше Президентом Дональдом Трампом 17 систем Patriot, Пентагон та Держдепартамент переадресували запити до Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує надати Україні п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot, однак терміни постачання наразі невідомі.

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фдрідріх Мерц зробив заяву про терміни передавання Німеччині систем Patriot від США.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie