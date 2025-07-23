США ведуть переговори про передачу Україні Patriot — ЗМІ

Patriot / © Getty Images

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США працюють над розширенням можливостей України з протиповітряної оборони, зокрема через потенційне постачання додаткових систем Patriot. Переговори із залученням кількох країн наразі тривають.

Про це Суспільному повідомило джерело в американському уряді на умовах анонімності.

«Це будуть окремі угоди з окремими країнами», — заявив високопосадовець.

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За його словами, Міністерство оборони США веде перемовини з низкою держав щодо двосторонніх угод, які можуть передбачати передачу Україні систем Patriot американського виробництва. Йдеться не про одну загальну ініціативу, а про кілька окремих домовленостей із союзниками.

Водночас співрозмовник не назвав точну кількість країн, які беруть участь у перемовинах, а також не уточнив потенційні терміни постачання чи реалізації угод.

«Поки що немає конкретних термінів чи дедлайну», — зазначив представник американської адміністрації.

За його словами, переговори тривають, і мета — з’ясувати, хто і що може надати Україні для посилення її повітряної безпеки.

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У відповідь на уточнюючі запитання щодо анонсованих раніше Президентом Дональдом Трампом 17 систем Patriot, Пентагон та Держдепартамент переадресували запити до Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує надати Україні п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot, однак терміни постачання наразі невідомі.

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фдрідріх Мерц зробив заяву про терміни передавання Німеччині систем Patriot від США.