У Defence Express пояснили, коли Україна отримає обіцяні Трампом Patriot

ППО Patriot / © portal.lviv.ua

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США та Німеччина домовилися надати Україні п’ять систем протиповітряної оборони Patriot якомога швидше. Однак німецьке видання Spiegel повідомило, що ці комплекси можуть прибути не раніше весни 2026 року.

Цю ситуацію прокоментував військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в етері телеканалу Еспресо.

«Жодна зі сторін не сказала неправду, питання лише в тому, яку частину правди вони повідомили. Коли ми обговорювали заяву Гегсета й Пісторіуса, то вони говорили про ті системи Patriot, які можна передати відносно швидко», — зазначив експерт.

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Він навів приклад Швейцарії, яка мала чекати на Patriot до шести років, навіть за контрактними зобов’язаннями. За його словами, німці мислять у межах мирного часу, тоді як Україні системи потрібні «на вчора».

Киричевський підтвердив, що Spiegel не помилився, адже йдеться про перенаправлення батареї Patriot, яка раніше призначалася для Швейцарії. Саме ця батарея надійде Україні не раніше весни 2026 року.

Водночас експерт звернув увагу на непевні політичні заяви, які прозвучали з боку західних партнерів.

«Прозвучала якась політична заява, що, мовляв, “тижні”. Ну, може, хтось із них мав на увазі, що половина року — це 25 тижнів. Але міряти строки постачання в такий спосіб — це, м’яко кажучи, підступно», — сказав Киричевський.

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Він підкреслив, що Україні потрібна не лише пасивна очікувальна позиція, а наполеглива дипломатична й політична ініціатива, щоб отримати ППО якомога швидше.

Експерт також нагадав про небезпеку, яку створює нестача Patriot в Україні:

«Чим менше Patriot, тим довше зберігається ситуація, коли в Україні залишаються неприкриті регіони, в тому числі від балістичних ракет. Це призводить до втрат серед військових, цивільних і руйнування інфраструктури», — заявив він.

Киричевський звернув увагу на помилкове уявлення, що можна уникнути ударів, просто не збираючи людей у конкретних точках:

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«Росіяни б’ють балістикою всюди, де ми не можемо її прикрити. І навіть якщо всіх по одному розставити — на жаль, туди все одно прилетить», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує надати Україні п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot, однак терміни постачання наразі невідомі.

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фдрідріх Мерц зробив заяву про терміни передавання Німеччині систем Patriot від США.