У НАБУ і САП підтримали ініціативу Зеленського щодо реформ

НАБУ / © УНІАН

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського щодо розробки законодавчих змін для зміцнення правопорядку та збереження незалежності антикорупційних інституцій.

Про це йдеться в офіційному повідомленні НАБУ, опублікованому у Telegram.

«НАБУ і САП вітають ініціативу Президента щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на зміцнення системи правопорядку, забезпечення незалежності антикорупційних інституцій», — зазначили в Бюро.

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Антикорупційні органи заявили про готовність долучитися до обговорення і підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики та відповідатиме принципам верховенства права.

«Ми вдячні за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу», — додали у НАБУ.

У відомствах наголосили, що збереження незалежності детективів і прокурорів, а також невідворотність покарання, яка має завершуватись законними вироками суду, є ключовими умовами для ефективної боротьби з корупцією та виконання міжнародних зобов’язань України.

Також НАБУ і САП закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічну підтримку України в умовах протидії російській агресії.

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«Ми продовжуємо діяти виключно в межах закону, залишаючись відкритими до конструктивного діалогу», — підсумували в антикорупційних структурах.

Раніше повідомлялося, що попри масові протести, президент Володимир Зеленський підписав закон, який критикують як в Україні, так і на Заході.

Ми раніше інформували, що Верховна Рада України терміново збереться, щоб проголосувати за законопроєкт про НАБУ і САП, який внесе президент Володимир Зеленський.