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У НАБУ і САП підтримали ініціативу Зеленського щодо реформ
НАБУ і САП привітали ініціативу президента Володимира Зеленського щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на посилення системи правопорядку та захист незалежності антикорупційної інфраструктури.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського щодо розробки законодавчих змін для зміцнення правопорядку та збереження незалежності антикорупційних інституцій.
Про це йдеться в офіційному повідомленні НАБУ, опублікованому у Telegram.
«НАБУ і САП вітають ініціативу Президента щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на зміцнення системи правопорядку, забезпечення незалежності антикорупційних інституцій», — зазначили в Бюро.
Антикорупційні органи заявили про готовність долучитися до обговорення і підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики та відповідатиме принципам верховенства права.
«Ми вдячні за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу», — додали у НАБУ.
У відомствах наголосили, що збереження незалежності детективів і прокурорів, а також невідворотність покарання, яка має завершуватись законними вироками суду, є ключовими умовами для ефективної боротьби з корупцією та виконання міжнародних зобов’язань України.
Також НАБУ і САП закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічну підтримку України в умовах протидії російській агресії.
«Ми продовжуємо діяти виключно в межах закону, залишаючись відкритими до конструктивного діалогу», — підсумували в антикорупційних структурах.
Раніше повідомлялося, що попри масові протести, президент Володимир Зеленський підписав закон, який критикують як в Україні, так і на Заході.
Ми раніше інформували, що Верховна Рада України терміново збереться, щоб проголосувати за законопроєкт про НАБУ і САП, який внесе президент Володимир Зеленський.