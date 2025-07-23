Зеленський анонсував новий закон про НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді України законопроєкт, який повинен стати відповіддю на занепокоєння громадськості щодо діяльності НАБУ та САП.

Про це він сказав у своєму зверненні в середу, 23 липня.

За його словами, цей законопроєкт забезпечить силу системі правопорядку.

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«Не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і — дуже важливо — всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть», — наголосив президент.

Зеленський закликав керівників правоохоронних та антикорупційних органів, а також генерального прокурора України надати пропозиції тих норм, які мають спрацювати.

«Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», — зазначив він.

Нагадаємо, близько опівночі 22 липня ухвалений Верховною Радою скандальний закон №12414 підписав президент Володимир Зеленський.

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Закон істотно змінює підпорядкування антикорупційних органів: генпрокурор отримує контроль над справами НАБУ і САП, право підписувати підозри, передавати провадження та призначати прокурорів без конкурсу.

Після ухвалення закону, що обмежує повноваження НАБУ і САП, вперше від початку повномасштабного вторгнення українці вийшли на вулиці, мітинги відбулися в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зателефонувала до президента України Володимира Зеленського, висловила серйозну стурбованість наслідками цих поправок і попросила український уряд дати пояснення.