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Зеленський анонсував новий закон про НАБУ і САП
Президент запевнив, що у новому законопроєкті будуть всі норми для незалежності антикорупційних інституцій.
Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді України законопроєкт, який повинен стати відповіддю на занепокоєння громадськості щодо діяльності НАБУ та САП.
Про це він сказав у своєму зверненні в середу, 23 липня.
За його словами, цей законопроєкт забезпечить силу системі правопорядку.
«Не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і — дуже важливо — всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть», — наголосив президент.
Зеленський закликав керівників правоохоронних та антикорупційних органів, а також генерального прокурора України надати пропозиції тих норм, які мають спрацювати.
«Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», — зазначив він.
Нагадаємо, близько опівночі 22 липня ухвалений Верховною Радою скандальний закон №12414 підписав президент Володимир Зеленський.
Закон істотно змінює підпорядкування антикорупційних органів: генпрокурор отримує контроль над справами НАБУ і САП, право підписувати підозри, передавати провадження та призначати прокурорів без конкурсу.
Після ухвалення закону, що обмежує повноваження НАБУ і САП, вперше від початку повномасштабного вторгнення українці вийшли на вулиці, мітинги відбулися в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.
Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зателефонувала до президента України Володимира Зеленського, висловила серйозну стурбованість наслідками цих поправок і попросила український уряд дати пояснення.