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Зеленский анонсировал новый закон о НАБУ и САП
Президент заверил, что в новом законопроекте будут все нормы для независимости антикоррупционных институтов.
Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде Украины законопроект, который должен стать ответом на беспокойство общественности относительно деятельности НАБУ и САП.
Об этом он сказал в своем обращении в среду, 23 июля.
По его словам, этот законопроект обеспечит силу системе правопорядка.
«Не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и — очень важно — все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут», — подчеркнул президент.
Зеленский призвал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, а также генерального прокурора Украины предоставить предложения тех норм, которые должны сработать.
«Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства», — отметил он.
Напомним, около полуночи 22 июля принятый Верховной Радой скандальный закон №12414 подписал президент Владимир Зеленский.
Закон существенно меняет подчинение антикоррупционных органов: генпрокурор получает контроль над делами НАБУ и САП, право подписывать подозрения, передавать производства и назначать прокуроров без конкурса.
После принятия закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП впервые с начала полномасштабного вторжения украинцы вышли на улицы, митинги состоялись в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.
Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразила серьезную обеспокоенность последствиями этих поправок и попросила украинское правительство дать объяснения.