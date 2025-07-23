Зеленский анонсировал новый закон о НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде Украины законопроект, который должен стать ответом на беспокойство общественности относительно деятельности НАБУ и САП.

Об этом он сказал в своем обращении в среду, 23 июля.

По его словам, этот законопроект обеспечит силу системе правопорядка.

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«Не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и — очень важно — все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут», — подчеркнул президент.

Зеленский призвал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, а также генерального прокурора Украины предоставить предложения тех норм, которые должны сработать.

«Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства», — отметил он.

Напомним, около полуночи 22 июля принятый Верховной Радой скандальный закон №12414 подписал президент Владимир Зеленский.

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Закон существенно меняет подчинение антикоррупционных органов: генпрокурор получает контроль над делами НАБУ и САП, право подписывать подозрения, передавать производства и назначать прокуроров без конкурса.

После принятия закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП впервые с начала полномасштабного вторжения украинцы вышли на улицы, митинги состоялись в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразила серьезную обеспокоенность последствиями этих поправок и попросила украинское правительство дать объяснения.