Бывший соперник Усика объяснил, почему Дюбуа проиграл украинцу в реванше

Даниель Дюбуа / © Associated Press

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Экс-чемпион мира Тони Белью прокомментировал победу Александра Усика в бою-реванше с Даниелем Дюбуа.

Бывший соперник украинского боксера попытался объяснить, почему британец потерпел поражение.

По его словам, Дюбуа оказывается беспомощным, когда поединок складывается не по его плану.

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"Все было очевидно с тех пор, как Усик нанес первый сильный джеб в первом раунде. Даниель Дюбуа – отличный боец, когда дела идут так, как он хочет, и он наносит удары. Он – настоящий ужас для любого, как мы видели в бою с Джошуа. Но как только вы начинаете маневрировать вокруг него, заставляете его промахиваться несколько раз и платить за это дорого, он начинает сомневаться в себе, он начинает себя жалеть.

И мне жаль говорить эти слова. Это не мое мнение, ребята. Это факт. Это уже в третий раз. Он начинает искать выход, он просто развалился, если быть полностью честным. Первый нокдаун – это сильный джеб. А потом второй нокдаун. Когда это произошло, он лежал и смотрел на рефери. Не поймите меня неправильно, это тяжелый удар сверху, он лежит на кпнвасе, сначала немного ошеломленный, а когда отсчет доходит до трех или четырех, просто смотрит на рефери и не встает.

Это был взгляд бойца? Я думаю, вопрос, на который ему нужно ответить: "Почему я это делаю? Для кого это делаю?" Потому что если он делает это для себя, поверьте мне, ребята, он встанет. Усик нанес мне такие же удары, я лежал на спине, а на счет шесть уже был на ногах, и, к счастью для меня, рефери остановил бой и спас мне жизнь, потому что я хотел продолжать.

То, что вы видели в Даниеле в субботу – это боец, который пропускает очень сильный удар и не хочет вставать. Когда он попадает в эти действительно трудные моменты в боях, именно тогда проявляется настоящий Даниель, а настоящий Дюбуа не хочет биться", – сказал Белью для Bad Left Hook.

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К слову, в ноябре 2018 года Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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Правда, в ближайшее время Усик рискует потерять звание абсолютного чемпиона мира.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

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Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.