Владимир Кличко отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа

Владимир Кличко и Александр Усик / © instagram.com/queensberrypromotions

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Бывший чемпион мира в суперхтяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою-реванше.

Легенда бокса поздравил соотечественника с тем, что он в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

"Чемпион, Усик – ты настоящая икона боксерского ринга. Это был мастер-класс по стойкости, который показал несокрушимый дух нас, украинцев, которые преодолевают силу благодаря решительности и силе воли", – написал Кличко-младший в сторис Instagram.

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Владимир Кличко отреагировал на победу Усика в реванше из Дюбуа / © instagram.com/klitschko/

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа. Также на успех украинца отреагировал Тайсон Фьюри.

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