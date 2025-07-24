Как выбрать спелый и сладкий арбуз / © Unsplash

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Большинство использует метод постукивания, чтобы по звуку понять, арбуз спелый. Однако, он работает не всегда, поэтому лучше дополнительно попробовать и другие методы, чтобы подстраховаться.

Прежде всего, обращайте внимание на симметричность и однородную форму арбуза. Если форма нарушена, это означает, что плод выращивался в неправильных условиях или созревал неравномерно.

Далее осмотрите кожуру. Хорошо спелый арбуз отличается темно-зеленым цветом с более темными полосками, не следует брать ягоды, имеющие мягкие пятна или слишком бледные.

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Конечно же, можно постучаться по арбузу. Если он спел, тогда звук будет похож на барабан. Такой арбуз сладкий, изобилует соком. Также считается, что чем тяжелее ягода, тем она ароматнее и сочнее.

Перед тем как приобрести арбуз, обязательно обратите внимание на его "живот". То есть место, которым он лежал на земле. Полностью спелая ягода там будет золотисто-желтая или кремовая. Дополнительно обратите внимание на коричневые прожилки на арбузной поверхности. Их наличие указывает на высокое содержание сахара.

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