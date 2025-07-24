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Путин своим указом парализовал экспорт нефти через Черное море — Reuters
Россия временно приостановила морские отгрузки нефти из черноморских портов после того, как диктатор Путин предоставил ФСБ полномочия согласовывать вход иностранных судов.
Отгрузка российской нефти на танкеры в портах Черного моря была приостановлена после того, как Путин подписал закон, передающий Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ) полномочия согласовывать вход иностранных судов в российские порты.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Новое правило вступило в силу сразу после публикации указа в понедельник.
Остановка отгрузок нефти из черноморских портов РФ может дополнительно дестабилизировать нефтяной рынок Средиземноморья, который и так находится в напряжении после недавнего инцидента с загрязнением. Именно этот случай привел к задержкам экспорта азербайджанской нефти BTC из турецкого порта Джейхан.
По данным источников, в августе экспорт российской нефти сорта CPC Blend из терминала на территории РФ должен составить около 1,66 миллиона баррелей в сутки (или 6,5 млн тонн), что почти не отличается от июльских объемов.
Кроме того, в июле через порт Новороссийск планировали экспортировать и транзитом пропустить около 2,2 миллиона тонн нефти, сообщили источники в отрасли.
Однако реализация этих планов под вопросом из-за новых ограничений, связанных с допуском судов, которые теперь контролирует спецслужба РФ.
Ранее сообщалось, что доходы России от экспорта нефти и газа в июле 2025 года могут сократиться на примерно 37% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Мы ранее информировали, что страны Европейского Союза согласовали 18 пакет санкций против агрессорки России.