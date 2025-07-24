РФ паралізувала експорт нафти Чорним морем / © скриншот з відео

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Відвантаження російської нафти на танкери в портах Чорного моря було призупинено після того, як Путін підписав закон, що передає Федеральній службі безпеки РФ (ФСБ) повноваження узгоджувати вхід іноземних суден у російські порти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням власні джерела.

Нове правило набуло чинності одразу після публікації указу в понеділок. Відтепер кожне іноземне судно повинне не лише отримати дозвіл від портової адміністрації, а й узгодити його з ФСБ — відомством, що є правонаступником радянського КДБ.

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Призупинення відвантажень нафти з чорноморських портів РФ може додатково дестабілізувати нафтовий ринок Середземномор’я, який і так перебуває у напрузі після недавнього інциденту із забрудненням. Саме той випадок призвів до затримок експорту азербайджанської нафти BTC з турецького порту Джейхан.

За даними джерел, у серпні експорт російської нафти сорту CPC Blend із терміналу на території РФ мав становити близько 1,66 мільйона барелів на добу (або 6,5 млн тонн), що майже не відрізняється від липневих обсягів.

Крім того, в липні через порт Новоросійськ планували експортувати та транзитом пропустити приблизно 2,2 мільйона тонн нафти, повідомили джерела в галузі.

Проте реалізація цих планів під питанням через нові обмеження, пов’язані з допуском суден, які тепер контролює спецслужба РФ.

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Раніше повідомлялося, що доходи Росії від експорту нафти і газу в липні 2025 року можуть скоротитися на приблизно 37% порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Ми раніше інформували, що країни Європейського Союзу погодили 18-й пакет санкцій проти агресорки Росії.