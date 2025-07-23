У США зробили заяву про санкції проти нафти Росії

США. / © Associated Press

Реклама

Запровадження санкцій проти російської нафти для припинення війни Москви проти України “дуже реальною можливістю”.

Про це повідомив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє Reuters.

“Це величезний тиск на Росію. Це найбільший тиск, який ви можете на них чинити”, - сказав американський політик.

Реклама

За словами міністра, США є найбільшим у світі виробником нафти й газу. Саме тому Вашингтон може вдаватися до заходів, які раніше були немислимими. Райт каже, що Штати можуть “робити те, що раніше не могли”.

Нагадаємо, 18 липня ЄС затвердив жорсткі санкції проти Росії. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що “вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну”. Обмеженнями передбачено зниження цінової стелі на російську нафту та нові санкції проти іноземних банків і компаній, які сприяють військово-промисловому комплексу РФ.

Тим часом російська влада стверджує, мовляв, нові санкції не тиснуть на Кремль. Нібито Москва вже отримала імунітет та адаптувалася до життя в умовах обмежувальних заходів. Однак, за словами міністра економічного розвитку Росії Максим Решетніков, наразі країна-агресорка перебуває «на межі рецесії».

Дата публікації 21:52, 18.07.25 Кількість переглядів 474 Банкам з Китаю та РФ відключили систему SWIFT! ЄС жахнув Кремль не на жарт