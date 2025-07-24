Астрологический прогноз на 24 июля

Горный хрусталь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: за новые дела браться не следует, на них не хватит сил, поэтому нужно завершать те, что были начаты ранее, а в оставшееся время — отдохнуть.

Символ дня: лампада.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.

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За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительным, поэтому важно вовремя приступить к их лечению.

Питание дня: необходимо отказаться от острой пищи и алкоголя.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки, но посещать парикмахерскую или нет — личное дело и ответственность каждого.

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Дачные работы дня: можно уничтожать сорняки, заниматься обрезкой деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и проклятия.

Сны дня: о снах дня нельзя никому рассказывать, в противном случае их негативные сюжеты могут стать реальностью, а позитивные — нет.

Табу дня: нельзя не только делать кому-либо зло, но даже замышлять его.

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Цитата дня: «Спроси человека, чего он хочет — и ты поймешь, с кем имеешь дело. Желания не врут: они говорят за человека громче слова и точнее любых биографий» (Бай Дао).

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