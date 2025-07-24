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Астрологический прогноз на 24 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: за новые дела браться не следует, на них не хватит сил, поэтому нужно завершать те, что были начаты ранее, а в оставшееся время — отдохнуть.
Символ дня: лампада.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительным, поэтому важно вовремя приступить к их лечению.
Питание дня: необходимо отказаться от острой пищи и алкоголя.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки, но посещать парикмахерскую или нет — личное дело и ответственность каждого.
Дачные работы дня: можно уничтожать сорняки, заниматься обрезкой деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и проклятия.
Сны дня: о снах дня нельзя никому рассказывать, в противном случае их негативные сюжеты могут стать реальностью, а позитивные — нет.
Табу дня: нельзя не только делать кому-либо зло, но даже замышлять его.
Цитата дня: «Спроси человека, чего он хочет — и ты поймешь, с кем имеешь дело. Желания не врут: они говорят за человека громче слова и точнее любых биографий» (Бай Дао).
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