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- Війна
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Вночі Росія атакувала Черкащину ракетами
У ніч на 24 липня під час атаки Росії в Черкасах і на околицях пролунали вибухи.
У Черкасах у ніч проти 24 липня було чути вибухи на тлі атаки Росії.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих журналістів.
«У Черкасах і в околицях міста було чути вибух», — йдеться в повідомленні.
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до мешканців із застереженням.
«Черкащани! Просимо зачинити вікна, деталі згодом», — написав він у соцмережах.
Причини вибухів та масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються. Інформація про постраждалих також відсутня.
Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 24 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.