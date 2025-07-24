Вночі Росія атакувала Черкащину ракетами

Робота сил ППО / © Getty Images

Реклама

У Черкасах у ніч проти 24 липня було чути вибухи на тлі атаки Росії.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих журналістів.

«У Черкасах і в околицях міста було чути вибух», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до мешканців із застереженням.

«Черкащани! Просимо зачинити вікна, деталі згодом», — написав він у соцмережах.

Причини вибухів та масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються. Інформація про постраждалих також відсутня.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 24 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Реклама

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.