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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Вночі Росія атакувала Черкащину ракетами

У ніч на 24 липня під час атаки Росії в Черкасах і на околицях пролунали вибухи.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

У Черкасах у ніч проти 24 липня було чути вибухи на тлі атаки Росії.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих журналістів.

«У Черкасах і в околицях міста було чути вибух», — йдеться в повідомленні.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до мешканців із застереженням.

«Черкащани! Просимо зачинити вікна, деталі згодом», — написав він у соцмережах.

Причини вибухів та масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються. Інформація про постраждалих також відсутня.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 24 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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