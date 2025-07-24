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Нічна атака БпЛА: в Одесі палає ринок Привоз (фото)
Росія атакувала Одесу — внаслідок обстрілу зайнявся один із найвідоміших символів міста — ринок Привоз.
Внаслідок чергової масованої атаки Росії по Одесі загорівся один із найбільш упізнаваних символів міста — ринок Привоз.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
«В Одесі горить ринок Привоз! Росія атакувала місто», — йдеться в офіційному повідомленні рятувальників.
ДСНС наголошує, що Привоз — це не просто ринок, а справжнє серце Одеси, місце, де «вирує життя і відчувається пульс міста».
«Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу!» — зазначають рятувальники.
Зараз пожежники та інші служби працюють на місці, ліквідовуючи наслідки удару та намагаючись врятувати історичну частину міста від знищення.
Офіційна інформація про постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюється.
Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 24 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.