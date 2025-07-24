Нічна атака БпЛА: в Одесі палає ринок Привоз (фото)

Наслідки атаки на Одесу / © ДСНС

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Внаслідок чергової масованої атаки Росії по Одесі загорівся один із найбільш упізнаваних символів міста — ринок Привоз.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«В Одесі горить ринок Привоз! Росія атакувала місто», — йдеться в офіційному повідомленні рятувальників.

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ДСНС наголошує, що Привоз — це не просто ринок, а справжнє серце Одеси, місце, де «вирує життя і відчувається пульс міста».

«Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу!» — зазначають рятувальники.

Зараз пожежники та інші служби працюють на місці, ліквідовуючи наслідки удару та намагаючись врятувати історичну частину міста від знищення.

Офіційна інформація про постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюється.

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© ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 24 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.