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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Скандальна конгресвумен США поширила фейк про протести в Києві

Американська конгресвумен Марджорі Тейлор Грін поширила дезінформацію щодо причин протестів у Києві, назвавши їх нібито реакцією на відмову президента Зеленського «припинити війну» та підписати мирну угоду з Росією.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Протести у Києві

Протести у Києві / © ТСН

Одіозна членкиня Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін поширила відео з протесту в Києві, неправдиво пояснивши його причини.

Вона стверджує, що акції нібито виникли через небажання президента Володимира Зеленського укласти мирну угоду з Росією, написала вона у соцмережі X (колишній Twitter).

«У Києві спалахнули масові протести проти українського президента Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодці, українці! Виженіть його з посади! А Америка повинна припинити фінансування та постачання зброї!» — написала Грін.

При цьому конгресвумен не згадала реальні причини протестів, які проходили в Києві та інших містах України. Йдеться про громадянську реакцію на законодавчі ініціативи, що можуть обмежити незалежність антикорупційних органів — НАБУ і САП.

Раніше Грін неодноразово висловлювала проросійські та ізоляціоністські позиції, виступаючи проти підтримки України з боку США. Її заяви неодноразово викликали критику з боку інших американських політиків та незалежних аналітичних центрів, які звинувачували її у маніпуляціях і спотворенні фактів.

Раніше повідомлялося, що попри масові протести, президент Володимир Зеленський підписав закон, який критикують як в Україні, так і на Заході.

Ми раніше інформували, що Верховна Рада України терміново збереться, щоб проголосувати за законопроєкт про НАБУ і САП, який внесе президент Володимир Зеленський.

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