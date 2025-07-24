Три знака, которым сегодня не стоит стесняться своих мечтаний

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Содержание Рак Весы Козерог

Сегодня, 24 июля, мечтать можно — и нужно — представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них мечты обязательно станут реальностью.

Рак

Раки мечтать и умеют, но часто заглядывают уж очень далеко — «видят» себя через год, а то и десять лет спустя. Сегодня же звезды не рекомендуют им размахиваться так широко — максимум на ближайший месяц, так гораздо больше шансов, что их пожелания сбудутся.

Весы

Весам, которые не знают, что именно им нужно, необходимо определиться с приоритетами. Выбрав самую важную — и одну-единственную — цель, в течение дня можно визуализировать ту картину, к которой стремятся представители знака, не сомневаясь в том, что именно она для них важна.

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Козерог

Козероги, как знак, твердо стоящий на земле, к мечтам относятся скептически, но сегодня грезить о будущем, рекомендуется и им. Тем более что именно они, в силу своей дотошности, смогут лучше других справиться с детальной и скрупулезной визуализаций.

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