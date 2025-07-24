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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 24 липня: яка буде її потужність

Магнітосфера Землі буде у збудженому стані.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У четвер, 24 липня, активність Сонця послабиться. Магнітна буря матиме К-індексу 4.3. Напередодні фіксували потужний червоний рівень.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent.

Магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Втім упродовж доби сонячна активність була на низькому рівні, відбулися сім спалахів класу C. Вони практично не впливають на Землю.

Магнітна буря 24 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 24 липня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.

Лікарі рекомендують у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему та дотримуватись нормального порядку дня.

Нагадаємо, ми писали про те, що буде з організмом, якщо на місяць відмовитися від кави, замінивши її зеленим чаєм.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1214
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