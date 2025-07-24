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Магнітна буря 24 липня: яка буде її потужність
Магнітосфера Землі буде у збудженому стані.
У четвер, 24 липня, активність Сонця послабиться. Магнітна буря матиме К-індексу 4.3. Напередодні фіксували потужний червоний рівень.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent.
Магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Втім упродовж доби сонячна активність була на низькому рівні, відбулися сім спалахів класу C. Вони практично не впливають на Землю.
Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.
Лікарі рекомендують у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему та дотримуватись нормального порядку дня.
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