Магнітна буря 24 липня: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © Credits

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У четвер, 24 липня, активність Сонця послабиться. Магнітна буря матиме К-індексу 4.3. Напередодні фіксували потужний червоний рівень.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent.

Магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Втім упродовж доби сонячна активність була на низькому рівні, відбулися сім спалахів класу C. Вони практично не впливають на Землю.

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Магнітна буря 24 липня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.

Лікарі рекомендують у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему та дотримуватись нормального порядку дня.

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