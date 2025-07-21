Квартальная отчетность для ФЛП снова станет обязательной

ФЛП / © ТСН.ua

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Украинские физические лица-предприниматели с 2026 года снова будут иметь возможность подавать отчетность раз в квартал вместо ежемесячного формата, который действовал в 2025 году.

Об этом сообщила народный депутат Галина Васильченко в эфире телеканала Эспрессо.

Ежемесячная отчетность, введенная в прошлом году, не привела к росту налоговых поступлений, но значительно усложнила работу предпринимателей из-за дополнительной бюрократии и обязательных регулярных отчетов. По словам нардепа, основной целью этого нововведения было оперативное отслеживание кадров на предприятиях, в частности для нужд бронирования, но ФЛП не подпадают под такие требования.

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«Мы долго работали над тем, чтобы вернуть квартальный формат отчетности для ФЛП, потому что это существенно облегчит им жизнь и уменьшит нагрузку по бумажной работе», — пояснила Васильченко. Она добавила, что отмена ежемесячной отчетности стала результатом настойчивых переговоров в парламенте и с чиновниками.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале 2025 года из-за почти годовой остановки госреестра после кибератаки более 108 тысяч ФЛП прекратили деятельность- это на 50% больше, чем в конце 2024 года.