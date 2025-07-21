В Украине могут появиться мобильные ТЦК: что известно

Работники ТЦК и СП / © ТСН

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Украина рассматривает внедрение мобильных территориальных центров комплектованияи социальной поддержки (ТЦК-СП) для повышения безопасности и эффективности мобилизации в условиях активных ракетных ударов РФ.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский, комментируя идею создания мобильных ТЦК, передает Новости.LIVE.

По словам Вениславского, законодательных преград для внедрения мобильных центров нет, ведь в действующих нормах не предусмотрено, что такие учреждения должны находиться только в фиксированных локациях. Учитывая регулярные ракетные удары России по территориям стационарных ТЦК-СП, которые являются частью гибридной войны с целью запугивания граждан, мобильные центры являются целесообразным решением.

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«Россия пытается запугать граждан, создавая опасность в традиционных местах расположения ТЦК-СП. Поэтому мобильные центры, которые будут работать на основе подзаконных актов Кабинета Министров или Командования Вооруженных Сил, имеют право на существование», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что закон об усилении мобилизации, принятый в 2023 году, а также цифровизация мобилизационных процессов значительно упрощают работу таких мобильных центров, предоставляя возможность работать с базами данных и обеспечивать связь с помощью современных технологий.

Вениславский также уточнил, что окончательное решение о введении мобильных ТЦК принимает Командование Верховной Рады, поэтому сейчас этот вопрос находится вне его непосредственной компетенции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны объясняли, уничтожат ли удары РФ по ТЦК данные в реестрах

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