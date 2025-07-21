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Конечно, у Москвы есть еще 43 дня. Очередной «последний» дедлайн Трампа истпекает в начале сентября. Если Путин и на этот раз не примет условия Вашингтона, США могут применить 100% тарифы к российскому и экспорту из тех стран, которые больше всего торгуют с Москвой. А это — Китай, Индия и Турция — крупнейшие покупатели российской нефти, газа и других энергоресурсов. Однако в ЕС уже призвали Трампа не ждать еще 50 дней, потому что это не поможет ослабить способность России воевать. Большинство же СМИ и аналитиков прямо подчеркивают, что очередные 50 дней — это разрешение Путину на массированные воздушные удары и захват еще больше украинских территорий.

Эксперты отмечают, что из-за в целом хрупкой позиции Запада у Путина нет страха военного поражения. К тому же в Кремле прекрасно понимают слабость очередного 50-дневного ультиматума Трампа. Общий товарооборот США и России в 2024 году составил всего $3,5 млрд. Тем не менее, Америка до сих пор импортирует российский уран. Хотя в 2024 году объемы закупок и упали примерно вдвое — до $624 млн, но все равно это 12-14% от общего объема природного урана и 24–27% услуг по обогащению. К тому же вряд ли США захотят ссориться с Китаем, Индией и Турцией, применив к их экспорту в Америку дополнительные пошлины.

В Москве это прекрасно понимают, напоминая, что до дедлайна в 50 дней, было 24 часа, а потом — 100 дней. Следует ли Трамп своему обещанию на этот раз и введет новые санкции против России и ее «друзей»? Или он в очередной раз пускает пыль в глаза? Читайте в материале ТСН.ua.

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«Разрешение» на убийства: очередной масштабный обстрел

Пока в воскресенье, 20 июля, в эфире Fox News сенатор-республиканец Линдси Грэм в очередной раз угрожал Путину и его «друзьям» вторичными санкциями, которые введет Трамп, в Украине уже звучала воздушная тревога. В ночь на понедельник, 21 июля, Россия совершила очередную массированную атаку, применив 450 средств воздушного нападения. Больше разрушений в Киеве и на Прикарпатье.

Польша и Румыния снова поднимали свои истребители. На прошлой неделе, несмотря на сопротивление таких стран, как Словакия и Венгрия, Евросоюз одобрил едва ли не самый жесткий 18-й пакет санкций против России, который расширил запрет на доступ российских банков к международной платежной системе SWIFT, и снизил ценовой «потолок» на российскую нефть от $66 до приблизительно $4 105 судов «теневого» флота РФ. К тому же ЕС санкционировал транзакции, связанные с обоими «Северными потоками» на фоне разговоров о возможности их возобновления за деньги американских инвесторов.

На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Кая Каллас, обращаясь в администрацию Трампа, уже заявляла, что «50 дней — это очень долгий срок, когда ежедневно убивают невиновных гражданских лиц». Однако для Белого дома это, очевидно, не аргумент. Многие западные эксперты напоминают, как во время последнего шестого телефонного разговора с Трампом, Путин сказал ему, что в течение следующих 60 дней снова попытается оккупировать территорию на востоке Украины в админмеже областей, где у России есть значительный плацдарм.

На днях The Washington Post даже сообщала, как во время последнего телефонного разговора с президентом Зеленским, Трамп сказал, что Украина должна перейти в наступление, чтобы изменить ход войны в свою пользу. Однако как Силы обороны Украины должны это сделать на фоне постоянных остановок поставок американского оружия и отсутствия понимания возможности и сроков его закупок в будущем?

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Ровно неделю назад, сидя в Овальном кабинете вместе с генсеком НАТО Марком Рютте и давая очередные 50 дней Путину, Трамп объявил о достижении договоренности по закупкам европейскими странами-членами НАТО и Канадой американского оружия для нужд Украины. То есть Трамп, наконец, согласился продавать Киеву оружие, а не предоставлять, как это было при президентстве Джо Байдена.

Также Трамп заявлял о 17 системах ПВО Patriot, значительная часть которых, по его словам, уйдет на поле боя. Однако позже министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первый Patriot может быть отправлен в Украину в течение нескольких месяцев. А свои системы, которых в ФРГ осталось всего девять, Берлин не может предоставить, потому что уже раньше отдал Киеву три собственных установки. Поэтому, по мнению австрийского военного эксперта Густава Гресселя, Трамп, очевидно, путает разные вещи, и не в состоянии запоминать факты или цифры.

«Поэтому не стоит верить его словам. Единственное, что обсуждается — это пусковые установки и батареи. Сюда входят пусковая установка, передовой центр управления и радар.

«Сокрушительные» санкции: что будет после 50 дней

«Путине, наступает твоя очередь, — сказал в воскресенье, 20 июля, в эфире Fox News Линдси Грэм. — Трамп вот-вот надерет зад Путину. Китай, Индия и Бразилия — эти три страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Именно это поддерживает военную машину Путина. Президент Трамп собирается ввести 100% тариф в отношении этих стран, наказав их за помощь Путину. Путин может пережить санкции. Ему безразлично к русским солдатам. Но Китай, Индия и Бразилия вот-вот столкнутся с выбором между американской экономикой и Путиной. И, я думаю, они выберут американскую экономику».

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Однако, анализируя возможность введения администрацией Трампа вторичных санкций против стран — применения дополнительных пошлин к их экспорту в США — покупаемых российскими энергоносителями, ТСН.ua уже писал, что это Китай, Индия и Турция. Именно эти три страны — крупнейшие покупатели российской нефти, газа и других энергоресурсов. Итого в прошлом году они импортировали российских энергоресурсов на $174,46 млрд. Для сравнения, принятая Конгрессом в апреле 2024 года, еще при президентстве Джо Байдена, военная помощь Украине была на $60,7 млрд. При этом Бразилия, в отличие от Турции, и сама является крупнейшим добытчиком нефти в Латинской Америке, импортировала в 2024 году российскую нефть всего на несколько миллиардов долларов.

По словам Кира Джайлза, старшего консультанта Программы России и Евразии в Chatham House, несмотря на весь энтузиазм, вызванный жесткой речью Трампа, на самом деле он дал Путину еще 50 дней на продолжение войны, прежде чем будут применены какие-либо дополнительные санкции, а Россия будет продолжать свои бомбы и бомбардировки. сеять смерть и страдание среди мирного населения.

К тому же за эти полгода своего второго президентского срока Трамп уже давал Путину множество дедлайнов (смотри Инфографику — Ред.), в течение которых Россия должна была прекратить огонь и начать серьезные переговоры о путях окончания войны. Поначалу, напомним, Трамп говорил, что все урегулирует в течение 24 часов. Однако впоследствии он сказал, что это был сарказм. В марте, после второго телефонного разговора с Путиным, президент США объявил о согласии России не избивать по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней. В конце апреля, после призыва «Владимир, остановись!», Трамп дал Кремлю еще 100 дней, по окончании которых угрожал ввести сокрушительные санкции.

Сколько раз Трамп уже давал Путину «второй» шанс — самые громкие заявления / © ТСН.ua

«Трамп имеет общую мифическую идею относительно отношений с Путиным, что они друзья, что они, каким-то образом, через многое прошли вместе и т.д. Конечно, это фикция. Возможно, это результат натренированности Путина как агента КГБ фантастической способности манипулировать… Но с января россияне ни разу не сказали, что они хотят прекращения огня. И они никогда не говорили, что желают прекратить войну. И то, что Трамп вроде бы ведет переговоры о прекращении огня, никогда не имело под собой никаких оснований», — отмечала Энн Эпплбом в подкасте The Fourcast.

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