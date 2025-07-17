В Минобороны рассказали, уничтожат ли удары РФ по ТЦК данные в реестрах

В Минобороне рассказали, уничтожат ли удары РФ по ТЦК данные в реестрах

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Российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) никак не влияют на уже оцифрованные данные военных и военнообязанных. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Об этом пишет LIGA.net.

В настоящее время более 80% личных дел военнообязанных уже переведены в цифровой формат. Это является ключевым преимуществом цифровизации, поскольку позволяет не зависеть от бумажных носителей, которые могут быть потеряны или повреждены, в частности, во время российских атак.

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В Минобороны отметили, что данные реестров не хранятся непосредственно в помещениях ТЦК. Они размещены на защищенной облачной инфраструктуре.

«Поврежденное операторское оборудование никоим образом не влияет на доступ операторов к реестру „Оберіг“, — отметили в ведомстве, подчеркнув устойчивость системы.

Кроме того, приложение «Армия+» значительно упрощает работу более 800 000 действующих военнослужащих, демонстрируя широкое внедрение цифровых технологий в Вооруженных силах Украины.

Напомним, Россия осуществила серию воздушных атак на здания Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в разных городах Украины. Агрессор даже не скрывает, что целенаправленно бьет по этим объектам, цинично заявляя, что помогает мирным украинцам.

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