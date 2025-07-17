У Мінобороні розповіли, чи знищать удари РФ по ТЦК дані в реєстрах

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Російські удари по територіальних центрах комплектування (ТЦК) жодним чином не впливають на вже оцифровані дані військових та військовозобов’язаних. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Про це пише LIGA.net.

Наразі понад 80% особових справ військовозобов’язаних вже переведено в цифровий формат. Це є ключовою перевагою цифровізації, оскільки дозволяє не залежати від паперових носіїв, які можуть бути втрачені або пошкоджені, зокрема під час російських атак.

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У Міноборони наголосили, що дані реєстрів не зберігаються безпосередньо в приміщеннях ТЦК. Вони розміщені на захищеній хмарній інфраструктурі. Співробітники військкоматів мають власні електронні кабінети, які не прив’язані до конкретних комп’ютерів чи визначених робочих місць.

«Пошкоджене операторське обладнання жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру „Оберіг“, — зазначили у відомстві, підкресливши стійкість системи.

Крім того, застосунок «Армія+» значно спрощує роботу для понад 800 000 чинних військовослужбовців, демонструючи широке впровадження цифрових технологій у Збройних силах України.

Нагадаємо, Росія здійснила серію повітряних атак на будівлі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у різних містах України. Агресор навіть не приховує, що цілеспрямовано б’є по цих об’єктах, цинічно заявляючи, що «допомагає мирним українцям».

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